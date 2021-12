Viaggi in Europa: la validità del Green pass sarà di 270 giorni

La Commissione europea ha adottato oggi nuove regole collegate al certificato di vaccinazione che dovrebbero applicarsi a partire dal 1° febbraio 2022.

La Commissione europea ha stabilito un periodo vincolante per l’accettazione dei certificati digitali di vaccinazione ai fini dei viaggi all’interno dell’Ue pari a 9 mesi (precisamente 270 giorni), a prescindere dall’avvenuta somministrazione o meno della terza dose. “Le nuove regole per i viaggi all’interno dell’Ue – si legga nella nota della Commissione – armonizzano le diverse regole tra gli Stati membri. Questo periodo di validità tiene conto delle indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo cui le dosi di richiamo sono raccomandate al più tardi sei mesi dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione. Il certificato rimarrà valido per un periodo di grazia di ulteriori tre mesi oltre quei sei mesi per garantire che le campagne di vaccinazione nazionali possano adeguarsi e che i cittadini abbiano accesso alle dosi di richiamo”.

“Il certificato digitale Covid dell’UE è una storia di successo dell’Ue” e “continua a facilitare i viaggi sicuri per i cittadini in tutta l’Unione europea durante questi tempi di pandemia” sostiene la Commissione che ricorda come finora nell’Ue sono stati emessi 807 milioni di certificati e che ad oggi 60 paesi e territori in cinque continenti hanno aderito al sistema.

“I certificati di vaccinazione – spiega la Commissione – saranno accettati dagli Stati membri per un periodo di nove mesi dalla somministrazione dell’ultima dose della vaccinazione primaria. Per un vaccino monodose ciò significa 270 giorni dalla prima e unica vaccinazione. Per vaccino a due dosi si intendono 270 giorni dalla seconda vaccinazione, ovvero, in linea con la strategia vaccinale dello Stato membro di vaccinazione, la prima e unica vaccinazione dopo essersi ripresi dal virus. In base a queste nuove regole dell’UE per i viaggi all’interno dell’UE, gli Stati membri devono accettare qualsiasi certificato di vaccinazione rilasciato da meno di nove mesi dalla somministrazione dell’ultima dose della vaccinazione primaria. Gli Stati membri non possono prevedere un periodo di accettazione più breve né più lungo. Gli Stati membri dovrebbero adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire l’accesso alla vaccinazione per quei gruppi di popolazione i cui certificati di vaccinazione precedentemente rilasciati si avvicinano al limite del periodo di accettazione standard. Ai certificati emessi a seguito della somministrazione di dosi di richiamo non si applicherà, ad oggi, alcun periodo standard di accettazione, in quanto non sono ancora disponibili dati sufficienti sul periodo di protezione”.

“Per concedere un tempo sufficiente per l’attuazione tecnica del periodo di accettazione e per le campagne di vaccinazione di richiamo degli Stati membri, le nuove regole entreranno in vigore a partire dal primo febbraio 2022” conclude la Commissione.

“Un periodo di validità armonizzato per il certificato digitale COVID dell’UE è una necessità per una libera circolazione sicura e un coordinamento a livello dell’Ue- ha commentato Stella Kyriakides , commissaria per la salute e la sicurezza alimentare- La forza e il successo di questo prezioso strumento per i cittadini e le imprese risiede nel suo uso coerente in tutta l’UE. Ciò che serve ora è garantire che le campagne di richiamo procedano il più rapidamente possibile, che il maggior numero di cittadini sia protetto da una dose aggiuntiva e che i nostri certificati rimangano uno strumento chiave per i viaggi e la tutela della salute pubblica”.