Via libera alle modifiche dell’Acn per la disciplina dei rapporti con specialisti ambulatoriali e altre professionalità

(Panorama Sanità) – La Conferenza Stato-Regioni il 20 maggio ha dato il via libera alle modifiche dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali, i Veterinari e le altre professionalità (Biologi, Psicologi e Chimici), siglate il 30 marzo.

Lo ha comunicato Luciana Cois, coordinatrice nazionale Cisl Medici per la Specialistica ambulatoriale, precisando che “le modifiche, di natura esclusivamente normativa, prevedono, tra le principali novità, la regolamentazione dell‘assegnazione di incarichi a tempo indeterminato, determinato e in sostituzione, per gli odontoiatri non specializzati, che ne sarebbero stati esclusi secondo l’Acn 31 marzo 2020 e la cancellazione del limite di 43 anni per l’assegnazione di incarichi secondo quanto previsto dall’art.54 (App)”.

Cisl Medici – continua Cois – “ritiene fondamentale che si attivi al più presto, l’iter per il rinnovo contrattuale 2019-2021, con linee di indirizzo che tengano conto di quanto la pandemia ha insegnato: sono fondamentali il potenziamento e lo sviluppo della Medicina territoriale sia dal punto di vista tecnologico e strutturale che con adeguate politiche sanitarie che siano di stimolo per i professionisti che vi operano.

Non è più procrastinabile un percorso di reale rafforzamento della Specialistica ambulatoriale che porti alla presa in carico reale dei malati cronici, filtro all’Ospedale, attività di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e supporto ai Mmg e Pls”.

Il sindacato ritiene inoltre “che sia giunto il momento per una profonda riflessione sulle carenze e sulle potenzialità della Medicina specialistica ambulatoriale; troppi specialisti abbandonano il Ssn per lavorare all’estero o nelle strutture private, tanti giovani colleghi la ritengono poco professionalizzante per le forti limitazioni strumentali, che impediscono di fatto numerose prestazioni.

Occorre studiare dei meccanismi incentivanti per i professionisti che per tanti anni continuano a mantenere l’incarico nel servizio pubblico, favorire l’ampliamento qualitativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, per migliorare la gratificazione professionale; tutelare maggiormente la maternità e la paternità, prevedere rimborsi chilometrici anche per chi opera fuori dal comitato zonale di residenza , ridurre le incompatibilità per chi ha, non per sua volontà, un numero limitato di ore di incarico, implementare aggiornamento e formazione.

Queste e altre proposte – conclude Cois – condivideremo con la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati e gli altri sindacati rappresentativi, nei prossimi incontri, per un sempre maggiore progresso della categoria”.