Via libera ai vaccini contro Omicron 4-5

La Food and Drug Administration (Fda) ha concesso l’autorizzazione di emergenza a un vaccino “bivalente” efficace sia contro il virus originale del Covid sia contro le varianti Omicron BA.4 e BA.5, dominanti nel mondo. Il booster Pfizer-BioNTech è stato autorizzato per chiunque dai 12 anni in su, mentre il vaccino di Moderna è stato autorizzato solo per gli adulti. Entrambi possono essere somministrati almeno 2 mesi dopo qualsiasi precedente vaccinazione anti-Covid.

Italia, via alla mini-quarantena da 5 giorni

“Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento”.

E’ quanto prevede la circolare del ministero della Salute, di “aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”. L’isolamento quindi, sulla base dell’andamento dei contagi, passa da 7 a 5 giorni, sempre sottoposto all’esito del tampone. “In caso di positività persistente -si legge nella circolare firmata dal direttore generale Giovani Rezza- si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test”.