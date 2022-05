Vespignani: “Attenti all’ondata d’autunno Il Covid non è sconfitto”

Cosa abbiamo imparato da questi due anni di pandemia? Secondo Alessandro Vespignani, esperto di modelli di propagazione delle epidemie alla Northeastern University di Boston, “non troppo”. “Ogni volta si ricade nelle stesse trappole. Soprattutto quella di dire: è finita. Si entra nel ciclo di panico-negazione”, spiega Vespignani: “Dopo la paura, ora che il virus circola meno si tende a non pensarci. Ma non va dato per sconfitto. È il momento di costruire qualcosa che non ci riporti nella fase del panico”.