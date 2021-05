Varianti Covid-19, il primo bollettino ISS sulla distribuzione in Italia: inglese al 73%, brasiliana al 6%, nigeriana all’1,17%

Dall’esame per genotipo tramite sequenziamento di 23.170 casi di infezione da virus SARS-CoV-2 segnalati dalle strutture sanitarie al Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto superiore di sanità (ISS) tra il 28 dicembre 2020 e il 19 maggio 2021, è risultato che la variante prevalentemente in circolazione in Italia è la VOC-202012/01, cosiddetta variante inglese (73%), caratterizzata da una elevata trasmissibilità. Il lignaggio P.1, cosiddetta variante brasiliana, ha una diffusione media nazionale del 6% circa e una presenza rilevante solo in alcune Regioni italiane, tra cui Lazio, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia di Trento, Toscana.

Lo rende noto il primo bollettino dell’ISS del 25 maggio su “Prevalenza e distribuzione delle varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia”, che verrà pubblicato da ora in poi con cadenza quindicinale. La prevalenza di altre varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica è inferiore all’1% nel nostro paese, ad eccezione della cosiddetta variante nigeriana (1,17%), emerge dal rapporto, le cui conclusioni avvertono: “È necessario continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2 ed in particolare la presenza di mutazioni riconducibili ad una maggiore trasmissibilità e/o associate ad un potenziale immune escape“, ovvero la resistenza ai vaccini.