Variante Omicron, Sahin (CEO BioNtech): vaccino ad hoc probabilmente necessario

(Reuters) – “In linea di principio, credo che a un certo punto avremo bisogno di un nuovo vaccino contro questa variante, ma la domanda è: con quanta urgenza dovrà essere sviluppato?”. La domanda, parlando della nuova variante Omicron, è stata posta da Ugur Sahin, CEO di BioNTech, durante una conferenza stampa.

Sahin ha comunque sottolineato che le persone devono continuare a vaccinarsi anche con la versione del vaccino attualmente in uso, che molto probabilmente continua a proteggere dalla malattia grave.

Il CEO della biotech tedesca ha ribadito che il lancio di un prodotto ad hoc contro la variante Omicron potrebbe essere fattibile in circa 100 giorni, affermando che una riprogettazione del vaccino è già in corso, ma se ci fosse la conferma che la dose ‘booster’ dell’attuale vaccino protegge comunque dalle malattie gravi, i ricercatori potrebbero avere più tempo per un approccio più misurato.

Fonte: Reuters Health News

(Versione italiana Daily Health Industry)

