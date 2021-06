Variante Delta Italia, Iss: “Gran parte contagi tra non vaccinati”

Dal report dell’Istituto superiore di sanità: “Tra chi ha ricevuto solo la prima dose o nei 14 giorni precedenti lo sviluppo della risposta immunitaria.

Variante Delta in Italia, la maggior parte dei contagi in persone non vaccinate.

E’ quanto rileva rileva l’ultimo aggiornamento del rapporto ‘Epidemia Covid-19’ dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato on line. I contagi, sottolinea il report, avvengono tra chi “non ha ricevuto alcuna dose di vaccino Sars-CoV-2” o che non è stato “vaccinato con la prima dose o con il vaccino monodose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino”. “Nella maggior parte dei casi segnalati nelle ultime due settimane, l’accertamento diagnostico è stato motivato dalla presenza di sintomi o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati”, precisa l’Iss.