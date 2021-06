Valido da 14 giorni dopo l’immunizzazione arriva il pass Ue

Sostituirà quello italiano.

Dopo l’accordo sulle caratteristiche principali del Certificato Covid digitale Ue, la Commissione europea ha pubblicato ieri una serie di raccomandazioni per rendere uniforme tra i 27 Stati membri l’applicazione del regolamento, che entrerà in vigore ufficialmente il 1° luglio. Ma attenzione: si tratta pur sempre di raccomandazioni. Questo vuoi dire che gli Stati, in caso di peggioramento della situazione sanitaria, potranno comunque introdurre ulteriori restrizioni. A cosa serve il Certificato Covid digitale Ue? Si tratta di un documento che verrà rilasciato da tutti gli Stati membri dell’Unione europeae che servirà per certificare l’avvenuta vaccinazione, la negatività al tampone oppure la guarigione per chi ha avuto il Covid.