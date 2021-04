Vaccino Moderna: da FDA ok a fiale con 15 dosi

Moderna ha annunciato che, sulla base dei dati di stabilità presentati, la FDA ha autorizzato la conservazione del suo vaccino contro il Covid anche a temperatura ambiente fino a 24 ore, una volta tolto dal frigorifero per la somministrazione. In precedenza si prevedeva un mantenimento fuori dal frigorifero per non più di 12 ore. Inoltre, una volta perforata, la fiala è ora utilizzabile per un massimo di 12 ore. In precedenza era stato previsto un limite di 6 ore.

L’ente regolatorio statunitense ha anche autorizzato l’utilizzo di una nuova fiala più grande contenente 15 dosi di vaccino. Parallelamente, ha dato anche il placet all’utilizzo dell’undicesima dose dalle precedenti fiale che ne contenevano 10. Il vaccino Moderna potrà dunque essere ora fornito sia fiale più piccole contenenti 10 dosi ma con il via libera anche all’uso dell’undicesima, oppure in fiale più grandi contenenti 15 dosi.

I lotti con le fiale contenti 15 dosi cominceranno ad essere spediti all’interno degli Stati Uniti nelle prossime settimane.