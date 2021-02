Vaccino di Johnson & Johnson, la Fda esaminerà autorizzazione il 26 febbraio

Covid. La Fda esaminerà l’autorizzazione per l’uso in emergenza del vaccino di Johnson & Johnson il prossimo 26 febbraio

(QS) – 5 febbraio – Prevista una discussione pubblica da parte dei membri del comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati (Vrbpac) a sostegno della sicurezza e dell’efficacia del vaccino contro il Covid-19 di Janssen Biotech. La riunione sarà trasmessa in live streaming. L’intento è quello di garantire che il pubblico abbia una chiara comprensione dei dati e delle informazioni scientifiche che la Fda valuterà al fine di prendere una decisione sull’autorizzazione di questo vaccino.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha programmato una riunione del suo Comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati (Vrbpac) il 26 febbraio 2021, per discutere la richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il vaccino Covid-19 di Janssen Biotech (Johnson & Johnson).

“Una discussione pubblica da parte dei membri del comitato consultivo sui dati presentati a sostegno della sicurezza e dell’efficacia del vaccino contro il Covid-19 di Janssen Biotech contribuirà a garantire che il pubblico abbia una chiara comprensione dei dati e delle informazioni scientifiche che la Fda valuterà al fine di prendere una decisione sull’autorizzazione di questo prodotto – ha affermato Janet Woodcock, MD, Commissario Fda in carica -. ​​La Fda rimane impegnata a mantenere il pubblico informato sulla nostra valutazione dei dati per i vaccini contro Covid-19, in modo che il pubblico americano e la comunità medica abbia fiducia nei vaccini che verranno autorizzati”.

La Fda intende mettere a disposizione del pubblico i materiali di base, inclusi l’ordine del giorno della riunione e l’elenco dei comitati, entro e non oltre due giorni lavorativi prima della riunione stessa. I membri del Vrbpac sono esperti indipendenti, scientifici e di salute pubblica di tutto il paese che forniscono consulenza all’agenzia. Tuttavia, le decisioni finali sull’autorizzazione del vaccino per uso di emergenza sono prese dalla Fda.

La Fda intende trasmettere in live streaming la riunione Vrbpac sui canali YouTube, Facebook e Twitter dell’agenzia; l’incontro sarà anche trasmesso via web dal sito web della Fda.