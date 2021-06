Vaccino Covid, prenotazione e stop fasce d’età: novità 3 giugno, cosa cambia

Da Lombardia a Sicilia, da Toscana a Campania, da Veneto a Liguria: prenotazioni aperte a tutti, mappa e news dalle Regioni.

(Adnkronos) – Vaccino anti Covid, prenotazioni aperte a tutti e stop fasce d’età, il 3 giugno è un’altra data importante per l’Italia -da Lombardia a Sicilia, da Toscana a Campania, da Liguria a Veneto- sul fronte della lotta alla pandemia. Da oggi, infatti, come annunciato nei giorni scorsi dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, “si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali”.

Questo significa che ”dal 3 giugno sarà aperta la vaccinazione a tutti, bisogna prenotarsi e ci si può vaccinare ovunque, comprese le farmacie e le aziende, quindi il vaccino ti arriva davanti alla porta di casa. Basta saperlo cercare e prenotarsi” ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. ”Ci saranno anche delle strutture aperte in particolari giorni della settimana in cui sarà possibile andare e fare il vaccino e quindi raggiungeremo molto presto quei numeri che avevamo promesso”, ha aggiunto Sileri.

“Dal 3 giugno vengono meno i vincoli anagrafici che ci hanno guidato ma la priorità assoluta resta mettere in condizioni le persone più fragili – ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza – In alcune regioni si sta già offrendo questa opportunità ai maturandi ma per ancora un po’ di settimane dobbiamo coprire tutte le persone over 60 non vaccinate”. E ancora ieri ha ricordato su Facebook: “Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti”.

Intanto, mentre si moltiplicano in tutto il Paese le iniziative per la vaccinazione, con open day e open week (come nel Lazio con l’open week Astrazeneca per over 18 fino a domenica 6 giugno) novità arrivano sul fronte delle somministrazioni ai ragazzi. L’Aifa il 31 maggio ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Secondo la Commissione Tecnico-scientifica dell’Aifa “i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”.

“A giugno daremo la spallata con oltre 20 milioni di vaccini in arrivo” ha detto il commissario Figliuolo, aggiungendo che “per la fascia 12-15 anni, oltre due milioni di ragazzi, dobbiamo affidarci ai pediatri di libera scelta”.

Secondo quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos, sette italiani su dieci sono favorevoli al vaccino per gli adolescenti.