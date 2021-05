Vaccino Covid. Lopalco: “Fra pochissimo 30% dei pugliesi con prima dose”

“Abbiamo raggiunto con la prima dose il 90% degli ultra 80enni ed l’80% degli ultra 70enni.In settimana la metà dei 60enni ed un quarto dei 50enni avrà avuto accesso alla vaccinazione. Somministriamo il 90% dei vaccini che ci arrivano. Anche più di 48 mila vaccini in un giorno: più veloci di così non possiamo andare” le dosi “che arriveranno nelle prossime settimane, già impegnate” per seconde dosi e 60-79enni.

14 MAG – “Quasi 1,6 milioni di dosi somministrate. Fra pochissimo il 30% di tutta la popolazione pugliese avrà ricevuto la prima dose di vaccino. Abbiamo raggiunto con la prima dose il 90% degli ultra 80enni ed l’80% degli ultra 70enni.In settimana la metà dei 60enni ed un quarto dei 50enni avrà avuto accesso alla vaccinazione”. Lo scrive su Facebook l’assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco, in merito alla campagna vaccinale pugliese.

“Somministriamo il 90% dei vaccini che ci arrivano. Abbiamo somministrato anche più di 48 mila vaccini in un giorno: più veloci di così non possiamo andare. I vaccini che arriveranno nelle prossime settimane – spiega Lopalco – sono già impegnati per coprire le seconde dosi e offrire la prima dose ai 60-79enni che ancora non si sono presentati alla vaccinazione. Potremo avviare progressivamente già in questo mese anche la vaccinazione dei 50enni. Nel mese di giugno si prevede un aumento ulteriore delle consegne e questo permetterà di raggiungere ulteriori traguardi”.

“Non sprechiamo questo enorme lavoro – conclude l’assessore – e manteniamo un atteggiamento di prudenza fino a che tutte le persone a rischio non abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino. Manca davvero poco”.