Vaccino Covid agli under 30: dal 10 giugno prenotazione libera per tutti

(Corriere della Sera) – La prenotazione del vaccino libera per tutti, anche gli under 30, dal 10 giugno: la circolare è già pronta. Poi la decisione sui vaccini in vacanza. Figliuolo: «La soluzione dovrà essere uguale per tutti»

La circolare è pronta, arriverà entro il 10 giugno. Per quella data non ci saranno più restrizioni relative alle fasce d’età, tutti gli italiani potranno prenotare il vaccino, anche se hanno meno di 40 anni. I conti fatti dalla struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo sulle dosi già consegnate e su quelle che arriveranno nelle prossime due settimane consentono di pianificare l’accelerazione della campagna in vista dell’estate. L’obiettivo è chiaro: allineare le regioni in modo da evitare che ci siano aree del Paese che corrono e altre che rimangono indietro, soprattutto rispetto agli anziani e ai fragili.

Per questo si è deciso di attendere ancora un paio di settimane, richiamando tutti a rispettare la priorità degli over 60. Soltanto dopo si potrà sciogliere il nodo principale: la seconda dose da somministrare a chi è in vacanza. «Prenderemo una decisione insieme — ripete da giorni il generale — ma la soluzione deve essere armonica, uguale ovunque».