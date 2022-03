Vaccino Covid-19, solo l’1% è stato somministrato nei paesi a basso reddito

Solo una piccola parte dei vaccini Covid-19 è stata somministrata nei paesi in via di sviluppo, portando a un divario crescente tra ricchi e poveri. La nuova analisi pubblicata dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp).

Nel settembre 2021, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato un ambizioso obiettivo globale . L’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha chiesto di vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022.

In quel momento, poco più del 3% delle persone nei paesi a basso reddito era stato vaccinato con almeno una dose, rispetto al 60,18% nei paesi ad alto reddito. Sei mesi dopo, il mondo non è affatto vicino a raggiungere quell’obiettivo.

Il numero complessivo di vaccini somministrati è aumentato vertiginosamente, ma anche la disuguaglianza nella distribuzione: dei 10,7 miliardi di dosi distribuite nel mondo, solo l’uno per cento è stato somministrato nei paesi a basso reddito.

Ciò significa che 2,8 miliardi di persone in tutto il mondo stanno ancora aspettando di ottenere la prima dose.

L’iniquità del vaccino mette a repentaglio la sicurezza di tutti e contribuisce alla crescita delle disuguaglianze tra – e all’interno – dei paesi.

Non solo questo stato di cose rischia di prolungare la pandemia, ma la mancanza di equità ha molti altri impatti, rallentando la ripresa economica di interi paesi, i mercati del lavoro globali, i pagamenti del debito pubblico e la capacità dei paesi di investire in altre priorità.

Una nuova analisi dell’Undp mostra che la maggior parte dei paesi vulnerabili si trova nell’Africa subsahariana, inclusi Burundi, Repubblica Democratica del Congo e Ciad, dove meno dell’uno per cento della popolazione è completamente vaccinata.

Al di fuori dell’Africa, Haiti e Yemen devono ancora raggiungere una copertura del due percento.

Si calcola che i paesi che hanno perso la maggior parte del reddito potenziale durante la pandemia, a causa dell’iniquità del vaccino, sono l’Etiopia, la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda.

Questa perdita di reddito avrebbe potuto essere utilizzata per affrontare altre pressanti sfide di sviluppo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) che costituiscono l’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile , il progetto dell’organizzazione per un futuro equo per le persone e per il pianeta.

In Sud Sudan, ad esempio, i costi associati alle vaccinazioni contro il COVID-19 avrebbero potuto coprire tutti i programmi di assistenza sociale e la spesa per l’istruzione nel Paese, mentre in Burundi i costi avrebbero potuto fornire assistenza sanitaria a circa 4,7 milioni di persone.

Mentre i lunghi blocchi messi in atto in tutto il mondo hanno danneggiato i lavoratori ovunque, quelli nei paesi in via di sviluppo sono stati, ancora una volta, colpiti in modo sproporzionato.

I paesi più ricchi hanno attenuato il colpo aumentando il sostegno economico ai lavoratori sia formali che informali, mentre nei paesi a basso reddito, il sostegno è diminuito tra il 2020 e il 2021.

L’accesso urgente ai vaccini e ai finanziamenti è, secondo l’analisi, essenziale per i paesi più poveri, insieme a un sostegno adeguato alla situazione di ogni singola nazione. Se l’equità del vaccino non verrà affrontata presto, le conseguenze potrebbero essere gravi.

Come ha affermato il 10 marzo il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, è necessaria una maggiore cooperazione tra i paesi per fermare rapidamente la pandemia, mentre la vaccinazione ritardata potrebbe portare a un’escalation di tensioni e violenze sociali e un decennio perso per lo sviluppo.