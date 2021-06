Vaccini: Regione Puglia ad Asl, climatizzare gli hub

Dopo i disagi segnalati soprattutto nel Barese

Bari – (GdM) – Gli hub vaccinali delle Asl pugliesi e quelli messi a disposizione dai Comuni «devono garantire adeguate condizioni meteoclimatiche attraverso l’utilizzo di idonei impianti di climatizzazione e/o ventilazione»: è quanto scrivono in una circolare inviata alle Asl dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, e dal direttore di dipartimento Salute, Vito Montanaro.

Le ondate di calore che stanno investendo la Puglia potrebbero produrre «rischi per la salute dei cittadini che accedono» agli hub. Per questo Lopalco e Montanaro chiedono alle Asl anche di rimodulare gli orari di apertura; la predisposizione di gazebo all’esterno delle strutture; la fornitura di acqua per i cittadini in attesa. Se non dovesse essere possibile garantire queste condizioni, i direttori delle Asl potranno decidere, in via eccezionale, di chiudere temporaneamente gli hub.