Vaccini per l’influenza: le Regioni prenotano 19 milioni di dosi

Le Regioni hanno già prenotato 19 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali, che dovrebbero essere sufficienti per coprire le categorie fragili. Quest’anno il vaccino si potrà fare anche in farmacia, come previsto nel decreto Green pass approvato in via definitiva dal Senato.

“Il ministero sta mettendo a punto le linee guida necessarie – spiega Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma – l’adesione delle farmacie sarà libera, ma sono convinto che i numeri ci diranno che la platea dei vaccinatori sarà ampia”.