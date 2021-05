Vaccini, OMS: il 75 per cento è stato somministrato in soli dieci Paesi, 115mila operatori sanitari morti di Covid

“Oltre il 75 per cento di tutti i vaccini è stato somministrato in soli dieci Paesi“. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus aprendo il 24 maggio la riunione annuale dei membri dell’ente. Occorre dunque “una spinta massiccia per vaccinare almeno il dieci per cento della popolazione di ogni Paese entro settembre”.