Vaccini Lombardia, Bertolaso: “Dal 2 giugno prenotazione dai 16 ai 29 anni”

CORONAVIRUS Dal 27 maggio potrà prenotare chi ha tra i 30 e 39 anni

Il Commissario rigetta l’dea dei Vax day Tweet Guido Bertolaso Vaccini, Bertolaso: dal 12 aprile campagna di massa in Lombardia Consultazioni.

Salvini: “A Draghi proporremo priorità salute con modello Bertolaso”

14 maggio 2021 “Abbiamo immaginato di aprire il 20 maggio le prenotazioni alla fascia di età 40-49 anni, considerando le previsioni di forniture di vaccini per le prossime settimane”. È quanto annunciato in conferenza stampa da Guido Bertolaso, che dal Pirellone ha già previsto ulteriori date per le prossime fasce della popolazione che potranno prenotare la somministrazione dei vaccini.

“Sulla base dei nostri calcoli e delle forniture dei vaccini, – ha aggiunto subito dopo – dal 27 maggio abbiamo concordato l’ipotesi di aprire le prenotazioni delle vaccinazioni ai 30-39 anni e dal 2 giugno dai 29 in giù”. Sulla campagna vaccinale in Lombardia: “Bisognerà aspettare ancora, quindi, per le inoculazioni agli over 40. La Regione intende prima proseguire con le somministrazioni agli over 50 e over 60.

“Noi abbiamo tutte le agende del mese di maggio e della prima settimana di giugno piene, prenotate, non c’è più posto e quindi prima di aprire ai 40-49 intendiamo aspettare perché prima vogliamo vaccinare le categorie che ne hanno più diritto”, ha ricordato Bertolaso. “A noi di fare il vax day non ci passa per l’anticamera del cervello, perché non ne abbiamo bisogno. “Aprire subito ai 40enni – ha continuato ancora Bertolaso – ci crea dunque un problema perché stiamo già vaccinando i 50enni. Per ora non abbiamo bisogno di abbassare l’età né di fare i Vax Day di cui molti parlano come fosse un’idea brillante, ma possono servire anche per camuffare il fatto che non sei in grado di continuare le vaccinazioni in maniera continua e costante”. “La Lombardia ha effettuato 163.900 vaccinazioni in più rispetto ai compiti a casa, mentre il resto dell’Italia ci parla di un delta negativo di 102.000 inoculazioni.

Se la Lombardia non avesse lavorato con questi ritmi, il target a livello nazionale non sarebbe stato conseguito”, ha concluso Bertolaso.