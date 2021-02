Vaccini, la situazione dopo il via alle prenotazioni in farmacia – Il servizio del Tgnorba

La meta’ degli over 80 pugliesi ha già la prenotazione in mano e si appresta a fare il vaccino anticovid. Le prenotazioni sono continuate anche ieri e avranno sicuramente un’impennata oggi col ripristino della funzionalità del portale salute al quale, collegandosi da casa col computer, ci si può rivolgere per ottenere una data per la vaccinazione.

