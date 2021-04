Vaccini in Puglia, chiesto e ottenuto prestito di 8mila dosi di AstraZeneca

Secondo fonti regionali le dosi chieste in prestito dovrebbero arrivare nella serata di oggi

Il commissario Figliuolo ha concesso alla Regione Puglia il prestito di 8mila dosi di vaccino Astrazeneca. La richiesta della regione è stata motivata col fatto di non voler interrompere la campagna vaccinale. Al momento la Puglia, con il 92% di dosi utilizzate, è la prima regione per vaccini somministrati e con la penuria di scorte, come annunciato qualche giorno fa dal presidente Emiliano, si rischiava un alt della macchina vaccinale. Secondo fonti regionali le dosi chieste in prestito dovrebbero arrivare nella serata di oggi.

