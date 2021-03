Vaccini: domani la revisione del meccanismo di autorizzazione all’export

epa08338339 European Commission President Ursula von der Leyen holds a news conference detailing EU efforts to limit economic impact of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium, 02 April 2020. EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL

L’Ema a Strasburgo, ‘discussioni in corso sul Sinopharm’

“La Commissione europea adotterà domani una revisione del meccanismo di autorizzazione e trasparenza sull’export” dei vaccini. Lo ha annunciato il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, che tuttavia non ha aggiunto dettagli sull’iniziativa.

La revisione del meccanismo Ue per la trasparenza e l’autorizzazione all’export dei vaccini introdurrà i principi di reciprocità e di proporzionalità tra gli elementi da valutare per l’ok europeo all’export. Tra gli altri punti che dovranno essere presi in considerazione per dare la luce verde alle esportazioni, anche la situazione di avanzamento delle immunizzazioni nel Paese di destinazione delle dosi, e se la casa farmaceutica stia rispettando i contratti stipulati con l’Ue.

BRUXELLES – “Stiamo valutando con grande attenzione l’efficacia e la sicurezza di Sputnik, come per gli altri, ma possiamo valutare solo sulla base dei dati ricevuti. Se ci servono dati aggiuntivi, e crediamo che servano, dobbiamo aspettare che i dati vengano inviati dall’azienda. E qui in genere c’è la strozzatura che porta ai ritardi”: lo ha detto la direttrice generale dell’Ema, Emer Cooke, parlando al Parlamento Ue. Cooke ha aggiunto che l’Ema ha chiesto all’azienda produttrice di “fornirci le informazioni aggiuntive il più celermente possibile”.

Con Sputnik “siamo impegnati ad applicare gli stessi standard” di controllo “come per tutti gli altri”, ha detto la direttrice generale dell’Ema.