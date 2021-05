Vaccini COVID: Moderna, accordo con Gavi per 500 mln di dosi

Moderna ha stretto un accordo di fornitura con Gavi, l’Alleanza Mondiale per Vaccini e Immunizzazione, in virtù del quale il programma COVAX potrà disporre fino a 500 milioni di dosi del COVID-19 Vaccine Moderna, con l’opzione di ulteriori 466 milioni nel 2022.

L’accordo copre i 92 Paesi Gavi COVAX Advance Market Commitment a basso e medio reddito. “Sono grato ai nostri partner Gavi e COVAX per il loro instancabile lavoro e a tutto il team Moderna per la loro collaborazione per raggiungere questo accordo – dice Stéphane Bancel, CEO di Moderna – Questa è una pietra miliare importante mentre lavoriamo per garantire che le persone in tutto il mondo abbiano accesso al nostro vaccino COVID-19. Riconosciamo che molti paesi hanno risorse limitate per accedere ai vaccini COVID-19. Sosteniamo la missione di COVAX di garantire un accesso ampio, economico ed equo ai vaccini COVID-19 e rimaniamo impegnati a fare tutto il possibile per porre fine a questa pandemia in corso con il nostro vaccino COVID-19 mRNA”-

Il 30 aprile l’OMS ha emesso una Emergency Use Listing per il vaccino di Moderna per prevenire il COVID- 19 nelle persone dai 18 anni in poi.