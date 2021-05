Vaccini Covid. Lopalco ai pugliesi: “Rispettate orari appuntamenti, non serve venire in anticipo”

06 MAG – “Invitiamo i cittadini e le cittadine a presentarsi nei centri vaccinali all’orario indicato dalla adesione, per facilitare la somministrazione delle dosi, controllando anche su lapugliativaccina.it eventuali cambiamenti di data e ora, che saranno comunque comunicati anche via sms o per telefono. Gli assembramenti incontrollati nelle aree esterne dei centri spesso sono dovuti ad anticipi nella presentazione ai centri, dove il personale sanitario e della Protezione civile – che ringraziamo ancora una volta per lo sforzo – provvede a prendere la temperatura, invitare all’igiene delle mani e a indicare le zone di attesa”.

È quanto raccomanda l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco. “La nostra macchina ha provveduto finora a somministrare oltre 1,4 milioni di dosi: il corretto comportamento di ciascuno puo’ facilitare questo sforzo”, aggiunge.