Vaccini Covid. Fimmg Bari: “Senza garanzie, nessun coinvolgimento dei mmg per la terza dose” 

Ieri un primo incontro con la Regione per iniziare a discutere della prossima campagna antinfluenzale e di come gestire la somministrazione di un’eventuale terza dose di vaccino anti-Covid.

“Nell’incontro di ieri non è stata presa alcuna decisione in merito al coinvolgimento dei medici di famiglia nella eventuale campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid. Occorrono garanzie che non si ripeta quanto accaduto negli scorsi mesi. – dichiara Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari all’indomani dell’incontro con la Regione in cui si è iniziato a discutere della prossima campagna antinfluenzale e di come gestire la somministrazione di un’eventuale terza dose di vaccino anti-Covid.

“I medici di famiglia ed il loro personale hanno fatto enormi sacrifici negli ultimi mesi per dare il proprio contributo alla campagna vaccinale, a fronte di un’organizzazione e logistica insostenibili – continua Calabrese – Hanno tollerato Lo hanno fatto solo per senso del dovere e per salvare la vita ai pazienti più a rischio. L’impegno futuro, su cui c’è disponibilità a discutere, deve poter prevedere la possibilità per i medici di famiglia di gestire al meglio tutte le attività ordinarie”.

Il tema sarà al centro lunedì prossimo dell’assemblea di Fimmg Bari.