Vaccini COVID-19: OMS andrà in Russia per valutare Sputnik V

(Reuters) – La Russia aspetta un team di esperti dell‘OMS a dicembre, per lavorare alla revisione del vaccino Sputnik V, in vista di un possibile ok all’uso in emergenza. Lo ha annunciato RDIF, il fondo che commercializza il vaccino.

Il percorso del vaccino Sputnik è stato fino a oggi tortuoso. L’OMS ha inoltrato molteplici richieste di presentazione di dati e ha fatto varie ispezioni ai siti di produzione.

RDIF si sarebbe impegnata a presentare una “tabella di marcia” dettagliata per la presentazione dei dati, in modo che l’OMS potrà accelerare la sua valutazione.

Fonte: Reuters Health News

(Versione italiana Daily Health Industry)