Vaccini COVID-19: FDA valuta efficacia contro la variante Omicron

(Reuters) – La FDA sta valutando l’efficacia dei vaccini autorizzati per il COVID-19 contro la variante Omicron del coronavirus e prevede di avere informazioni precise nelle prossime settimane.

In particolare, l’agenzia vuole capire se e quanto funzionano i vaccini contro la variante rilevata per la prima volta in Sudafrica, come dichiarato dal segretario ad interim della FDA, Janet Woodcock. Se la revisione mostrerà che è necessaria una modifica, l’agenzia e le aziende lavoreranno insieme per sviluppare e testare rapidamente i vaccini adatti.

L’ente sta anche valutando il possibile impatto della variante su test diagnostici e terapie attualmente disponibili. Da una revisione preliminare, la FDA ha evidenziato che i test in uso, sia molecolari che antigenici, hanno una bassa probabilità di essere influenzati da Omicron.

Fonte: Reuters Health News

(Versione italiana Daily Health Industry)