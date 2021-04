Vaccini, arriva in Italia Johnson & Johnson. Come funziona e quanto è efficace

I punti chiave

L’efficacia

I rarissimi casi di trombosi.

È in arrivo nei prossimi giorni anche in Italia e potrebbe dare una spinta decisiva alla campagna vaccinale italiana in cerca di uno scatto per sconfiggere il Covid-19.

È monodose e dunque non necessita di un richiamo, un vantaggio che al momento lo distingue da tutti gli altri vaccini approvati; può essere conservato in frigo senza congelamento, caratteristica che lo rende idoneo ad una somministrazione in farmacia; come AstraZeneca è a vettore virale; è adatto dai 18 anni in su.

Stiamo parlando del vaccino Johnson&Johnson, le cui prime 184mila dosi delle 400-500mila attese entro la fine di aprile arriveranno in Italia la prossima settimana.

Sperando che non si ripetano i ritardi nelle consegne accusati da AstraZeneca.

Le fiale J&J dovrebbero sbarcare tra martedì e mercoledì all’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, assieme a 175mila dosi di Astrazeneca.

Quello di J&J è il quarto vaccino disponibile nel nostro paese dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. È stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) l’11 marzo scorso e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) il giorno dopo.

L’efficacia

La Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha confermato la valutazione dell’Ema sull’efficacia del vaccino.

In generale la sua efficacia nella prevenzione del Covid si aggira intorno al 66% nei trial condotti su 44mila persone, mentre scende al 57% per la variante sudafricana del Covid.

Il vaccino Pfizer, a titolo di confronto, ha un’efficacia del 95%, quello di Moderna del 94%, quello di AstraZeneca del 59,5%.

I farmaci a mRna dunque si confermano più efficaci nel prevenire la positività ma quelli virali hanno una capacità simile di evitare le forme gravi di infezione.

Il vaccino J&J arriva infatti a prevenire le forme gravi di Covid fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e almeno all’85% dopo 28 giorni.

I dati hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia.

I rarissimi casi di trombosi

Nei giorni scorsi l’Ema, dopo quattro eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il vaccino anti-Covid in Usa, ha avviato una revisione per valutare le segnalazioni. Secondo le autorità americane, nessun legame provato è stato rinvenuto fra il vaccino e le trombosi.

Negli Usa sono già 5 milioni le persone che lo hanno ricevuto.

Vaccino a vettore virale come quello di AstraZeneca.

Il vaccino J&J utilizza una tecnologia diversa da quella dei prodotti Pfizer e Moderna che sfruttano una molecola di Rna messaggero che si introduce nelle cellule del nostro corpo e le spinge a produrre l’antigene di Sars-Cov-2 che addestra il sistema immunitario a cercare e neutralizzare il virus.

Nel caso di Johnson&Johnson, invece, parliamo di un vaccino a vettore virale (adenovirus).

Un frammento di DNA corrispondente alla proteina spike viene inserito in un virus innocuo per l’uomo e opportunamente modificato.

Il virus infetta le cellule umane e il DNA viene così letto e tradotto in proteina. Quest’ultima è l’antigene contro cui monta la risposta immunitaria.

Le quantità previste

J&J si è impegnata a fornire alla Ue 200 milioni di dosi entro la fine dell’anno. All’Italia ne spetterà una quota proporzionale alla sua popolazione.

Entro la fine di giugno l’azienda americana dovrebbe consegnare alla Ue 55 milioni di fiale ma a causa di problemi nella catena di produzione potrebbe non centrare l’obiettivo. Agli Usa ne ha promesse 100 milioni di dosi entro maggio.

L’incidente negli Usa

Anche negli Stati Uniti però ci sono stati ritardi.

La prossima settimana J&J consegnerà l’86% di dosi in meno del previsto a causa di problemi nell’impianto produttivo di Baltimora dell’azienda Emergent BioSolutions che lavora in partnership con J&J.

Il motivo è che i lavoratori dello stabilimento hanno mischiato per errore gli ingredienti del vaccino con quelli di AstraZeneca, anch’esso prodotto nell’impianto di Baltimora, contaminando 15 milioni di dosi.

Dopo l’incidente Johnson & Johnson ha comunicato che si assumerà la piena responsabilità della gestione dello stabilimento e che aumenterà i controlli e le persone coinvolte nel processo produttivo.