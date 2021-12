VACCINI ANTICOVID AGGIORNAMENTO 10 DICEMBRE, SU TERZA DOSE LA PUGLIA È SOPRA LA MEDIA NAZIONALE.

SISTEMA SANITARIO AL LAVORO PER LE VACCINAZIONI PEDIATRICHE, PRONTE A PARTIRE LE PRIME 82 SCUOLE DAL 16 DICEMBRE, PIÙ STUDI PEDIATRICI E CENTRI SPECIALISTICI DI CURA

La Regione Puglia ha superato la media nazionale con riferimento alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid: sono 723.372

i pugliesi che hanno già ricevuto il richiamo, il 20,3% della platea, contro una media italiana del 19.1% (dato aggiornato alle ore 15.30 di oggi). Proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni anticovid in tutta la regione, rispettando i target di inoculazioni previsto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Le Asl, le aziende ospedaliere e gli Irccs pubblici sono al lavoro anche per il Vaccine day pediatrico del 16 dicembre, insieme con l’Ufficio scolastico regionale e i pediatri di libera scelta. Sono pronte a partire con le sessioni vaccinali dal 16 dicembre le prime 82 scuole, i calendari sono in continuo aggiornamento e il lavoro dei dipartimenti di prevenzione insieme agli uffici scolastici proseguirà sino al raggiungimento di tutta la platea dei 5-11 anni e al coinvolgimento di tutte le scuole.

Massima priorità sarà data alla vaccinazione dei bambini di 5-11 anni con fragilità: gli ospedali e i centri specialistici di cura, insieme ai pediatri e alle Usca, si occuperanno delle somministrazione a partire dalla mattina del 16 dicembre e provvederanno a contattare direttamente le famiglie.

Il Vaccino Pfizer pediatrico per la fascia 5-11 anni è in arrivo nelle farmacie ospedaliere il 15 dicembre.

ASL BARI

Ammontano a 13.584 le somministrazioni eseguite nella giornata di ieri nei centri vaccinali di tutto il territorio barese. Nell’hub Fiera del Levante, in particolare, è stato iniettato un numero notevole di vaccini, ben 1.855. Un contributo importante è arrivato anche dai medici di Medicina generale che in 24 ore hanno effettuato 4.169 vaccinazioni, in ambulatorio e a domicilio.

La campagna vaccinale anti-Covid è entrata ormai in una fase di accelerazione, necessaria per rispondere all’esigenza di effettuare i richiami a beneficio della popolazione over 18. Si è passati, infatti, dalle circa 22mila somministrazioni settimanali d’inizio novembre alle oltre 70mila degli ultimi sette giorni. Nel complesso si è raggiunta quota 2 milioni e 208.243 dosi somministrate, di cui 207.454 terze dosi.

La copertura, con almeno la prima dose, riguarda il 92% della popolazione over 12. La crescita è sostenuta anche per i richiami, dove la copertura – calcolata rispetto ai residenti over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi – è passata in una settimana dal 32,6% al 41,8%, con una percentuale che sale sino al 64% tra gli over 80. Il punto massimo viene toccato nella città di Bari con il 47% di copertura tra gli over 18 e il 67,8% di ultraottantenni vaccinati con dose “booster”.

ASL BRINDISI

Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 9 dicembre 2021 sono state somministrate 671.726 dosi di vaccino, di cui 317.352 prime dosi, 292.343 seconde dosi e 62.031 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.073,2 dosi per giornata di vaccinazione.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 97,1%, al 94% per il ciclo completo e al 53% per la terza dose.

ASL BT

Nella giornata di ieri nella Asl Bt sono state somministrate 3539 dosi di vaccino, di cui 2631 sono terze dosi. Intanto domani sabato 11 si apre il nuovo hub di Trani (foto allegate) presso il campo sportivo di via Superga. Dalle 9 alle 13 agli hub di Andria, Barletta e Trani e presso gli uffici vaccinali di Canosa, Biscgelie, San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli saranno garantire vaccinazioni ai cittadini prenotati.

ASL FOGGIA

Sono 1.021.913 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID. Nuovo record in provincia di Foggia con oltre 8.200 dosi somministrate nella sola giornata di ieri.

Sempre più alta la copertura vaccinale: l’89,1% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’80,3% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 105.730 persone di cui 13.963 operatori sanitari, 4.565 operatori scolastici, 883 rappresentanti delle forze dell’ordine, 1.085 ospiti in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

Ad oggi, 29.669 terze dosi sono state somministrate dai medici di medicina generale, 325 dalle farmacie convenzionate.

POLICLINICO RIUNITI FG

Da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre (ore 13:00), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.649 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 199 in condizioni di vulnerabilità e 23 caregiver, 262 operatori sanitari, 60 operatori scolastici, 695 adulti di 60 anni di età e più e 410 tra i 40 e 60 anni.

ASL LECCE

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.322.647 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 597.089 prime dosi, 571.003 seconde dosi, 21.333 monodose e 133.222 terze dosi.

8244 le dosi somministrate nella giornata di ieri tra cui: 1670 nella Caserma Zappalà di Lecce, 229 nel Museo S. Castromediano, 238 nel Centro polivalente di Galatina, 583 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 547 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 513 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 421 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 15 dal Sisp di Nardò, 374 nell’Hub di Poggiardo, 328 a Spongano, 315 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 85 dal Sisp di Maglie, 422 nella RSSA comunale di Martano, 255 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 12 nell’Ospedale di Casarano, 40 nell’Ospedale di Copertino, 77 nell’Ospedale di Gallipoli, 214 al Dea Fazzi, 1473 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio, 210 nelle Farmacie.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, ieri la campagna vaccinale ha registrato in totale 6.368 dosi somministrate delle quali, nello specifico, 300 prime dosi, 848 seconde dosi e 5220 dosi di richiamo. Le dosi di vaccino anti-Covid sono state somministrate così come segue: 1.061 dosi presso l’hub Arsenale di Taranto, 886 dosi a Martina Franca, 823 dosi a Manduria e 976 dosi presso l’hub di Porte dello Jonio, quest’ultimo operativo anche oggi per il completamento della somministrazione del richiamo al personale scolastico, convocato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale. I medici di medicina generale hanno somministrato 1835 dosi totali, 228 dosi sono state somministrate a domicilio. Nei presidi ospedalieri e in altre strutture sono state registrate 314 dosi totali, 245 dosi nelle farmacie.

Gli accessi agli hub è possibile con prenotazione. L’hub presso l’Arsenale della Marina Militare sarà operativo da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre dalle 09.00 alle 17.00, mentre sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00. L’hub di Ginosa sarà aperto martedì 14 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 17 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; chiuso lunedì 13, mercoledì 15, giovedì 16, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 13 e mercoledì 15 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 17 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; chiuso martedì 14, giovedì 16, sabato 18 e domenica 19 dicembre. A Manduria, hub operativo per gli utenti prenotati martedì 14 e giovedì 16 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; chiuso lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre. A Martina Franca, il centro vaccinale è operativo lunedì 13 e giovedì 16 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; chiuso martedì 14, mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 15 dalle 9.00 alle 17.00, venerdì 17 e sabato 18 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; chiuso lunedì 13, martedì 14, giovedì 16 e domenica 19 dicembre.

Si evidenzia che l’hub di Massafra, venerdì 17 dicembre, chiude alle 14. Il pomeriggio non sarà operativo per sopraggiunti motivi tecnici, nonostante siano state effettuate delle prenotazioni. Coloro che hanno una prenotazione a Massafra per il 17 dicembre pomeriggio, saranno contattati telefonicamente per concordare un nuovo appuntamento. Il centro vaccinale di Taranto presso il centro commerciale Porte dello Jonio sarà operativo solo lunedì 13, ma l’accesso è riservato agli operatori scolastici, negli orari comunicati loro tramite convocazione personale.