VACCINI ANTI COVID: AGGIORNAMENTO 6 DICEMBRE

Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid in tutta la Puglia, rispettando i target fissati dal commissario nazionale per l’emergenza.

BARI

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate nei centri vaccinali del Barese 8.744 dosi anti-Covid. In dettaglio 7.848 richiami, 689 seconde dosi e 207 prime dosi, compresi 3.689 vaccini somministrati dai medici di Medicina generale in studio, sede ASL o a domicilio. Nella giornata di oggi, domenica, a Rutigliano è stato attivato un nuovo Hub ospitato all’interno degli ambienti del Museo Civico Archeologico, in piazza XX Settembre 1. La struttura è stata messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione Area Sud dell’Asl Bari, ed è stata inaugurata con un “Open day” senza prenotazione riservato agli operatori scolastici. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno aperte agende disponibili per le prenotazioni di tutta la popolazione.

Sinora nel territorio barese sono state iniettate 161.869 dosi “booster”, con una copertura del 34,7 per cento sulla popolazione residente over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale primario almeno 5 mesi fa. Copertura con terza dose particolarmente alta nella città di Bari, dove ha già ricevuto il richiamo il 40,4% della popolazione vaccinabile over 18 e, tra gli over 80, il 59,8%.

(in allegato a cura dell’ufficio stampa Asl Ba, il video del dodicenne Francesco, appena vaccinato all’Hub Fiera del Levante)

BAT

I dati della Asl BAT saranno aggiornati prossimamente.

BRINDISI

Complessivamente, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre, nella Asl di Brindisi sono state somministrate circa 4.500 dosi di vaccino. In particolare, nella gionata di domenica sono state somministrate oltre 1.500 dosi. Tra queste, 42 nell’ambulatorio del medico competente della Asl, 323 nel centro anziani di Bozzano e 24 nell’istituto Flacco-Marconi, a Brindisi; 439 nel centro commerciale Conforama di Fasano; 115 nel Parco Città studi di San Pancrazio Salentino; 179 nella struttura tensostatica di Oria. Le vaccinazioni a domicilio a cura della Asl sono state 92; quelle effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta sono state 158.

FOGGIA

Sono 996.823 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

L’88,8% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la ptima dose, il 79,8% ha concluso il ciclo vaccinale.

In tutto sono state somministrate, ad oggi, 85.948 terze dosi di richiamo di cui 13.008 operatori sanitari, 3.848 operatori scolastici, 654 rappresentanti delle forze dell’ordine, 1.044 ospiti di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre (ore 17:30), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 2.569 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 232 in condizioni di vulnerabilità e 27 caregiver, 432 operatori sanitari, 77 operatori scolastici, 1.166 adulti di 60 anni di età e 635 più e tra i 40 e 60 anni.

LECCE

È proseguita anche domenica la campagna vaccinale nella ASL Lecce con la somministrazione di 3534 dosi (di cui 2812 terze dosi), tra queste: 1080 nella Caserma Zappalà di Lecce, 104 nel Centro polivalente di Galatina, 282 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 184 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 266 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 243 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 117 a Poggiardo, 201 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 108 dal Sisp di Maglie, 270 nella RSSA comunale di Martano, 256 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 54 nel Capannone ex Acait, 217 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio, 67 nelle Farmacie.

Tutte le informazioni sull’organizzazione e gli orari di apertura dei Pvp a partire da oggi:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/25176/organizzazione-punti-vaccinali-dal-6-dicembre

TARANTO

Anche in ASL Taranto la campagna vaccinale è proseguita domenica 5 dicembre con la somministrazione di poco più di mille dosi. Di queste, 778 sono state le terze dosi, 163 le seconde, mentre 63 persone si sono vaccinate per la prima volta.