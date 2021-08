Vaccini, a luglio 6 milioni di prime dosi in meno

Se non ripartono immunità difficile a settembre

I dati dei vaccinati al 2 agosto 2021.

Crollati a 3,5 milioni i nuovi vaccinati, nel mese scorso seconde dosi all’80%

(ILSOLE24ORE di Marzio Bartoloni) – L’ultima spallata della campagna vaccinale sarà quella più difficile. Perché ora nei prossimi 60 giorni scarsi, nel mezzo dell’estate, bisognerà soprattutto convincere gli italiani più restii a vaccinarsi e ad allungare il braccio per ricevere la prima dose. Il rischio infatti è quello di non riuscire a raggiungere l’agognato target dell’80% degli italiani over 12 vaccinati entro settembre, circa 43 milioni di connazionali, se la campagna vaccinale non cambierà di nuovo passo rispetto al mese di luglio.

E sì, perché se è vero che il ritmo di iniezioni è stato praticamente in linea con quello di giugno, con una media di 500mila al giorno che ha portato gli italiani totalmente immunizzati a quota 32 milioni (il 60%) rispettando così i programmi del commissario Figliuolo, emerge però anche un enorme gap tra i due mesi tra prime e seconde dosi.

Se a giugno i nuovi vaccinati, il primo numero che serve a raggiungere il target dell’80%, sono stati quasi 10 milioni (9,788), nel mese successivo gli italiani che hanno fatto la prima dose sono crollati a 3,5 milioni.

Al contrario, le seconde dosi necessarie per completare la vaccinazione e proteggere in modo più efficace i vaccinati anche dal rischio di reinfettarsi a causa della variante Delta sono praticamente raddoppiate. Se a giugno le seconde iniezioni sono state difatti in tutto 6 milioni, a luglio sono diventate 12 milioni.