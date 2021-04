Vaccini, 10 milioni di dosi «fatte» ma solo 3,1 milioni di cicli completati

(ILSOLE24ORE) – L’Italia chiude il primo trimestre dell’anno sfiorando – e probabilmente superando in giornata – i dieci milioni di somministrazioni di vaccini Covid, per un totale di 3,1 milioni (3.112.079) di persone che hanno completato la profilassi con entrambe le dosi. Lo certifica il Governo, che dà conto di un 88,3% di impiego a livello nazionale delle dosi consegnate: le iniezioni fatte in tutte le Regioni sono 9.928.663 sul totale di 11.247.180 dosi ricevute. La forbice tra i territori è ancora ampia: si va dal 96,4% del tasso di impiego nella Provincia di Bolzano al 79,6% della Calabria. In via di lento recupero la fascia d’età più critica (80-89 anni): sono 2,9 milioni gli anziani raggiunti da almeno una dose. Oltre 3 milioni gli operatori sanitari e sociosanitari con almeno una iniezione fatta, mentre gli over 80 nel loro complesso (quindi inclusi gli ultra-novantenni) sono 3,245 milioni. Le somministrazioni per prodotto: 7,668 milioni di Pfizer-BioNTech, 826.600 di Moderna e 2,752 milioni di AstraZeneca.