Vaccinazioni anti Covid, in Puglia somministrate 900mila dosi – Il servizio del Tgnorba

Sfiorano quota 900mila le dosi di vaccino somministrate finora in Puglia. I centri vaccinali funzionano – ne sono stati attivati piu’ di 70 – ma il vero problema resta la fornitura di vaccini. Anche ieri non si e’ andati oltre le 23mila dosi giornaliere. C’e’ una discreta disponibilita’ di Astrazeneca, mentre sono per ora esaurite le scorte di Pfizer, l’arrivo di Moderna e’ stato rinviato e per johnson & johnson tutto tace a livello europeo

Servizio di Antonio Lorusso

