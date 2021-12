Vaccinazioni, Amati: “Fasano è di fatto hub regionale. Ecco i numeri. Perché non lo istituzionalizziamo come tale?”

“Innanzitutto ringrazio la Asl e il Dipartimento di prevenzione di Brindisi, nonché il personale sanitario e di Protezione civile impegnato, per il grande sforzo di organizzazione ed efficienza assicurata nel Centro di Fasano-Conforama.

E tutto questo non è fondato su intenti di cortesia territoriale ma sui numeri. Solo relativamente alla somministrazione in corso della terza dose, che ha preso il via il 5 ottobre, degli 8.164 vaccini somministrati sinora 6.741 sono stati somministrati a cittadini della provincia di Brindisi e 1.231 a cittadini territorialmente appartenenti alla Asl di Bari. E ancora: 85 a quella di Taranto, addirittura 72 fuori regione, 27 Lecce, 7 Bat, 1 Foggia. Ancora più significativi i dati, ovviamente più completi, sulla prima e seconda dose.

L’hub vaccinale di Fasano ha somministrato 39.088 prime dosi. Di queste, 36.358 a persone della Asl di Brindisi, 1.424 della Asl di Bari, 739 fuori regione, 365 appartenenti alla Asl di Taranto, 149 a Lecce, 42 Bat, 11 Foggia. Trend confermato anche per la seconda dose: su 36.193 vaccinazioni, 33.547 sono state somministrate a persone della Asl di Brindisi, 1.399 Asl Bari, 758 fuori regione, 343 Taranto, 99 Lecce, 34 Bat, 13 Foggia.

Sono numeri che confermano l’efficienza e la professionalità dell’intera organizzazione dell’hub Fasano-Conforama, nonché l’adeguatezza per poter essere utilizzato per più ambiziosi traguardi regionali”./