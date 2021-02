Vaccinazione anti covid, Zullo: “Siamo terz’ultimi in Italia, per questo è necessario fare tamponi a tappeto”

Nota del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“Vaccini, la brutta bestia di questo governo regionale: un milione di pugliesi non ha ricevuto la vaccinazione contro l’influenza e ora solo 1 pugliese su 100 ha finito il ciclo (quindi fatte le due dosi) del vaccino contro il covid. Secondo l’autorevole Fondazione GIMBE la Puglia è terzultima in Italia. La giustificazione è che mancano i vaccini. Insomma, per ben due volte in Puglia non arrivano le dosi che dovrebbero arrivare e il dubbio che la Regione Puglia non abbia la giusta autorevolezza ci assale!

Ma proprio per questi ritardi, oggi più che mai, è necessario proseguire con i tamponi a tappeto. Fra ritardi e nuove varianti al virus il rischio che corriamo, fra qualche mese, è che ci potremmo ritrovare punto e a capo. Isolare i casi positivi mediante tamponi a tappeto consente, specialmente se la Puglia si appresta a tornare ‘gialla’, a riprendere le attività – da quelle scolastiche a quelle economiche – in sicurezza”.