Usa autorizzano quarta dose Pfizer o Moderna per over 50

E alcune categorie di immunocompromessi.

(Ansa) – La Food and Drug Administration americana ha autorizzato una la quarta dose dei vaccini contro il Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro che hanno dai 50 anni in su oltre che per alcune categorie di immunocompromessi.

Lo riportano i media americani.