Universo Salute Foggia, Zullo (FdI): “Emiliano spieghi la differenza di trattamento tra le RSA pugliesi

“L’auspicio è che la determina della Asl di Foggia con la quale vengono assegnate alla RSA Universo Salute oltre 2 milioni e 200mila euro per le spese Covid sostenute sia solo la prima di altre. Altrimenti saremmo costretti a sospettare che in Puglia ci sono RSA di serie A e quelle di serie B.

Sia chiaro: al momento e salvo ulteriori approfondimenti non contestiamo il pagamento alla società foggiana della somma ricevuta, ma chiediamo al presidente Emiliano che vengano riconosciute anche alle altre Residenze Sanitarie le spese sostenute per far fronte all’epidemia perché tutte hanno dato un contributo. Ci chiediamo perché qui sono state applicate regole e criteri che non sono stati applicati altrove, lì dove erano impediti i nuovi ingressi per cui le RSA vedevano continuamente svuotare i posti letto pur mantenendo lo stesso organico di personale. Ma c’è anche di più. Nel caso dell’Universo Salute è valsa una regola contraria: mentre altrove gli infermieri venivano tolti per spostarli nel pubblico, qui addirittura venivano dati dal pubblico perché assistessero i malati covid che venivano ospitati e mentre alle altre RSA si imponeva la disponibilità di stanze libere per isolare i positivi, lì le stanze venivano riempite.

“Insomma, per essere chiari: perché altre RSA venivano considerate ghetti da isolare e con le quali non collaborare e in questo caso, invece, c’è stata quella sinergia privato-pubblico che noi per primi abbiamo sempre auspicato, specie a causa di questa pandemia che richiedeva sforzi da parte di tutte le strutture socio-sanitarie?

“La Puglia non può continuare a viver di occhi di riguardo per alcuni e di ipovisione per altri perché così facendo si insinuano sospetti di diversità di trattamento in un periodo delicato quale è stato il 2020, delicato per la pandemia ma anche per le elezioni”.