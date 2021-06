Un piano d’azione per espandere la produzione di vaccini e cure contro Covid-19

È la proposta Ue presentata all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per garantire l’accesso universale ed equo a trattamenti e vaccinazioni.

(PS) – L’Ue ha presentato il 4 giugno scorso una proposta affinché i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) si impegnino a favore di un piano d’azione commerciale multilaterale per espandere la produzione di vaccini e cure contro la Covid-19 e garantire l’accesso universale ed equo.

Con la proposta presentata all’Omc, che comprende due comunicazioni, l’Ue sottolinea il ruolo centrale dell’Omc nella risposta alla pandemia della Covid-19 ed esorta gli altri membri dell’Omc a concordare una serie di impegni, anche in merito ai diritti di proprietà intellettuale.

“L’Ue ha mostrato una solidarietà attiva – ha dichiarato la Presidente von der Leyen- con il resto del mondo fin dall’inizio della pandemia.

L’Unione europea ha autorizzato esportazioni pari a circa la metà della quantità totale di vaccini prodotti in Europa. Il nostro obiettivo immediato e urgente è quello di garantire un accesso equo ai paesi a basso e medio reddito, condividendo i vaccini più ampiamente e rapidamente. Continuiamo anche a espandere la produzione.

L’Ue propone soluzioni concrete a breve e medio termine per garantire l’accesso universale a prezzi accessibili. Sono lieta che la prossima settimana discuteremo con i leader del G7 di come raggiungere tale obiettivo.

Al di là della crisi in corso, è essenziale garantire la preparazione a livello mondiale per le pandemie future, diversificando la produzione in modo che non sia concentrata solo in una manciata di paesi e rafforzando la resilienza delle infrastrutture sanitarie nei paesi meno sviluppati.”

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha aggiunto: “La pandemia è ancora qui e non possiamo permetterci di riposare sugli allori. Dobbiamo concentrarci urgentemente sulle proposte per accelerare la distribuzione mondiale dei vaccini contro la Covid-19 con equità.

In tal senso, una forte risposta commerciale multilaterale potrebbe imprimere un forte slancio alla lotta contro la Covid-19. In realtà il problema principale consiste attualmente nella scarsità di capacità produttive per produrre rapidamente le quantità necessarie. Bisogna porsi l’obiettivo di garantire che tutte le capacità produttive disponibili e idonee, ovunque nel mondo, siano utilizzate per produrre vaccini contro la Covid-19.”

Alcuni punti della proposta dell’Ue.

L’Ue esorta i governi a:

garantire che i vaccini e le cure contro la Covid-19, così come i relativi componenti, possano attraversare liberamente le frontiere;

incoraggiare i produttori a espandere la produzione, garantendo nel contempo che i paesi che ne hanno più bisogno ricevano vaccini a prezzi accessibili, e

facilitare il ricorso alle licenze obbligatorie nel rispetto dell’accordo in atto dell’Omc sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS);

l’accordo TRIPS prevede già tale forma di flessibilità, che nel corso di una pandemia costituisce uno strumento legittimo utilizzabile in tempi rapidi al bisogno.

Il primo punto è finalizzato a limitare il ricorso alle restrizioni all’esportazione e a mantenere aperte le catene di approvvigionamento. I paesi produttori di vaccini dovrebbero essere pronti ad esportare una quota equa della loro produzione nazionale.

Le catene di approvvigionamento sono strettamente interconnesse e non dovrebbero subire interruzioni. Inoltre, l’UE ritiene che le forniture allo strumento Covax non dovrebbero mai essere soggette a restrizioni e che non dovrebbe essere limitato il commercio dei fattori di produzione necessari per la produzione di vaccini e cure contro la Covid-19.

Il secondo punto esorta i governi a incoraggiare fortemente e sostenere le imprese che producono e sviluppano vaccini affinché espandano la produzione e garantiscano forniture a prezzi accessibili ai paesi a basso e medio reddito.

A tal fine si potrebbero utilizzare accordi di licenza, la condivisione delle competenze, una graduazione dei prezzi che preveda anche vendite a prezzo di costo ai paesi a basso reddito, la produzione per conto terzi e nuovi investimenti in impianti di produzione nei paesi in via di sviluppo.

L’Ue si aspetta che tutte le imprese che producono e sviluppano vaccini si assumano impegni concreti che aumentino le forniture ai paesi vulnerabili in via di sviluppo.

A tale proposito, l’Ue apprezza l’impegno di imprese quali BioNTech-Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna, che si sono già impegnate a fornire quest’anno 1,3 miliardi di dosi ai paesi a basso reddito a prezzo di costo e a paesi a medio reddito a prezzi ridotti.

Il terzo punto, relativo alla proprietà intellettuale, indica che le licenze volontarie sono lo strumento più efficace per facilitare l’espansione della produzione e la condivisione delle competenze. Se la cooperazione volontaria non ha effetto, le licenze obbligatorie, ossia il meccanismo per cui un governo concede una licenza che consenta a un produttore disponibile di produrre un vaccino senza il consenso del titolare del brevetto, costituiscono uno strumento legittimo nel contesto di una pandemia. L’Ue ritiene che tutti i membri dell’Omc dovrebbero essere pronti:

a convenire che la pandemia di Covid-19 è una circostanza eccezionale di emergenza nazionale e che l’obbligo di negoziare con il titolare dei diritti possa essere legittimamente sospeso ove necessario;

a sostenere i produttori pronti a produrre vaccini e/o cure a prezzi accessibili in forza di una licenza obbligatoria, la quale stabilirebbe che il livello di remunerazione versato dal produttore al titolare del brevetto debba essere compatibile con tali prezzi accessibili;

a concordare che la licenza obbligatoria possa coprire tutte le esportazioni destinate a paesi che non dispongono di capacità produttive, anche attraverso lo strumento Covax.

L’Ue ha inoltre in previsione una comunicazione dedicata alle questioni di proprietà intellettuale, indirizzata all’organismo dell’Omc che cura l’attuazione dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (il consiglio Trips).

In tale documento l’Ue espone più particolareggiatamente e con maggior chiarezza i tre punti del suo ragionamento sui diritti di proprietà intellettuale, collegandoli con disposizioni specifiche dell’accordo Trips.

Per quanto riguarda l’ampia deroga proposta da diversi membri dell’Omc, la Commissione europea, sebbene disposta a discutere qualsiasi possibilità che contribuisca a por fine alla pandemia nei tempi più brevi, non è convinta che essa costituirebbe la migliore risposta immediata per raggiungere l’obiettivo della distribuzione ampia e tempestiva di vaccini contro la Covid-19 di cui il mondo ha bisogno. Le proposte sono finalizzate a conseguire tale obiettivo in modo rapido ed efficace.