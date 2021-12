Un farmacista di Peschici ha cominciato a usare la penna senza ago per inoculare il siero

di Redazione Norbaonline

Procedono spedite le vaccinazioni buster in Puglia. Sono quasi l’80% gli over 40 che hanno ricevuto la terza dose e tanti altri che si stanno facendo vaccinare per la prima volta. Tra i cittadini c’è però chi ha paura di vaccinarsi perchè agofobico e allora a Peschici un farmacista, primo in Puglia, ha cominciato a usare la speciale penna senza ago per inoculare il siero. Si chiama Luigi Labombarda ed è il titolare dell’omonima farmacia. La penna si utilizza come una normale siringa: si applica sul deltoide e con un semplice click il vaccino è inoculato, in una frazione di secondo. Il sistema è ideale soprattutto per i bambini. I primi 6 foggiani che hanno potuto usufruire della penna sono tutti pazienti tra i 20 ed i 45 anni di età e per loro si trattava della prima dose di vaccino.