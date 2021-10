Ue: sono oltre 591 milioni i certificati Covid digitali rilasciati

43 paesi di quattro continenti sono collegati al sistema e altri seguiranno nelle settimane e nei mesi a venire, assicura la Commissione europea.

La Commissione ha adottato ieri una relazione sul certificato Covid digitale dell’Ue e sulla sua attuazione in tutta l’Unione. La relazione mostra che il certificato dell’Ue è un elemento fondamentale della risposta dell’Europa alla pandemia di Covid-19: sono oltre 591 milioni i certificati generati. Il certificato, che concerne la vaccinazione, il test e la guarigione in relazione alla Covid-19, facilita – sottolinea la Commissione – la sicurezza dei viaggi per i cittadini ed è stato essenziale per sostenere l’industria del turismo europea, duramente colpita. Il certificato Covid digitale dell’Ue è un successo a livello mondiale: costituisce uno standard globale ed è attualmente l’unico sistema già operativo a livello internazionale. 43 paesi di quattro continenti sono collegati al sistema e altri seguiranno nelle settimane e nei mesi a venire”. Come dichiarato dalla Presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2021, il certificato Covid digitale dell’Ue dimostra che “Quando agiamo insieme siamo in grado di agire rapidamente.”

Il successo del sistema del certificato Covid digitale dell’Ue in cifre:

Gli Stati membri dell’Ue hanno rilasciato oltre 591 milioni di certificati Covid digitali dell’Ue.

43 paesi sono già collegati al sistema dell’Ue: 27 Stati membri dell’Ue, 3 paesi dello Spazio economico europeo (See), la Svizzera e altri 12 paesi e territori. In tutto, si sono rivolti alla Commissione 60 paesi terzi interessati ad aderire al sistema dell’Ue. Oltre a quelli già collegati, sono in corso discussioni tecniche con 28 di questi paesi.

Il settore del trasporto aereo ha tratto grande beneficio dal certificato Covid digitale dell’Ue, divenuto operativo appena in tempo per il periodo di punta dei viaggi estivi. L’associazione Airports Council International (ACI Europe) ha riferito che nel luglio 2021 il volume totale dei passeggeri è più che raddoppiato rispetto al luglio 2020. ACI Europe attribuisce questo cambiamento all’introduzione del certificato Covid digitale dell’UE e all’allentamento delle restrizioni di viaggio.

Secondo un’indagine Eurobarometro del Parlamento europeo, circa due terzi (il 65 %) degli intervistati hanno convenuto che il certificato Covid digitale dell’Ue è il mezzo più sicuro per la libera circolazione in Europa durante la pandemia di Covid-19.

20 Stati membri dell’Ue utilizzano il certificato Covid digitale dell’Ue anche a livello nazionale, ad esempio per l’accesso a grandi eventi, ristoranti, cinema e musei, ricorrendo a una base giuridica nazionale supplementare.

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Il sistema del certificato Covid digitale dell’Ue ha contribuito ad attenuare gli effetti economici negativi durante la pandemia. Ha dato ai viaggiatori la fiducia necessaria per viaggiare in sicurezza nell’Ue e ha stimolato i viaggi durante l’estate. In tempi di crisi, l’Europa ha fissato rapidamente e con successo uno standard globale innovativo e rispettoso della vita privata, e molti paesi di tutto il mondo sono interessati ad aderire al sistema.”

“In tempi record, l’Unione europea – ha aggiunto il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton – ha istituito un sistema di certificazione Covid digitale, sicuro e interoperabile. Si tratta di un fattore chiave per la ripresa dell’ecosistema del turismo e delle sue numerose piccole imprese a conduzione familiare in tutta Europa. Oltre a ciò, il sistema dell’UE è adottato da altri paesi nel mondo, il che dimostra come l’Europa, grazie a un’azione risoluta e coordinata, possa fissare standard globali.”

“Il certificato Covid digitale dell’Ue – ha sottolineato Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute– è un simbolo di un’Europa aperta e sicura. La rapida introduzione del sistema, non solo nell’UE ma a livello internazionale, è un esempio di cooperazione e realizzazione di risultati in circostanze eccezionali da parte dell’Ue. Si tratta di uno strumento europeo forte che ci ha consentito di progredire verso la riapertura delle nostre economie e società e verso l’esercizio della libera circolazione in modo sicuro e coordinato.”