Ue: Green pass fino al 2023

Il Parlamento europeo approva la proroga di un anno. Revisione dopo sei mesi e revoca dello schema se non più necessario.

Per assicurare che i cittadini dell’Unione possano beneficiare del diritto alla libera circolazione indipendentemente dall’evoluzione della pandemia Covid-19, la Plenaria ieri ha dato il via libera ai negoziati con i governi Ue per prorogare di ulteriori 12 mesi la validità del certificato digitale Covid dell’Ue, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Oltre a prorogare la validità del certificato fino al 30 giugno 2023, le modifiche approvate consentiranno ai Paesi Ue di rilasciare certificati relativi anche a nuovi tipi di test antigenici.

Gli eurodeputati deputati chiedono agli Stati membri di astenersi da ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del green pass, a meno che non sia strettamente necessario. Qualora le restrizioni risultassero necessarie, queste dovrebbero essere limitate e proporzionate in base agli ultimi consigli scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e del comitato per la sicurezza sanitaria Ue. Inoltre, viene richiesto che il periodo di applicazione del certificato sia il più breve possibile e chiedono alla Commissione di valutare, dopo sei mesi dalla proroga, l’utilità e la conformità del certificato e la sua revoca non appena la situazione epidemiologica lo permetterà.

Ora i negoziati con il Consiglio europeo inizieranno immediatamente, in modo che le regole entrino in vigore prima della scadenza dell’attuale regime il 30 giugno.