Ue: Definito un portafoglio delle 10 cure anti Covid-19 più promettenti

(Panorama Sanità) – Un gruppo di esperti scientifici indipendenti ha esaminato 82 strumenti terapeutici candidati in fase avanzata di sviluppo clinico e ha individuato i 10 candidati più promettenti per il portafoglio di cure anti Covid-19 dell’Ue.

Si è concretizzato il 22 ottobre scorso una delle azioni principali della strategia dell’Ue sugli strumenti terapeutici contro la Covid-19 con la definizione da parte della Commissione europea di un portafoglio di 10 potenziali strumenti terapeutici contro la Covid-19. L’elenco è basato su un parere scientifico indipendente ed è incentrato su medicinali candidati per la Covid-19 che saranno probabilmente autorizzati e, di conseguenza, a breve disponibili sul mercato europeo. Tali strumenti terapeutici saranno utilizzati al più presto per curare i pazienti in tutta l’Ue, a condizione che la loro sicurezza ed efficacia siano state confermate dall’Agenzia europea per i medicinali.

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “Nel continuare ad affrontare la sfida della Covid-19, è importante dotarci di altre protezioni oltre alla vaccinazione. La definizione di 10 strumenti terapeutici contro la Covid-19 garantirà che i cittadini ricevano le cure più promettenti contro il virus.”

“La vaccinazione – ha aggiunto Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare – è l’unico strumento per prevenire i ricoveri e i decessi causati dalla Covid ed è pertanto l’unica via d’uscita dalla pandemia. Tuttavia, è nel contempo necessario offrire cure sicure ed efficaci ai pazienti affetti da Covid-19 per combattere l’infezione, incrementare le probabilità di guarire in tempi rapidi, ridurre i ricoveri ospedalieri e, soprattutto, prevenire la perdita di vite umane. Abbiamo già firmato 4 contratti di aggiudicazione congiunta per diverse cure per la Covid-19 e siamo pronti a negoziarne altri.

Il nostro obiettivo è autorizzare almeno 3 strumenti terapeutici nelle prossime settimane e, se possibile, altri 2 entro la fine dell’anno e aiutare gli Stati membri ad avervi accesso il prima possibile.”

Un gruppo di esperti scientifici indipendenti ha esaminato 82 strumenti terapeutici candidati in fase avanzata di sviluppo clinico e ha individuato i 10 candidati più promettenti per il portafoglio di cure anti Covid -19 dell’Ue, tenendo conto del fatto che sono necessari tipi di prodotti differenti a seconda delle popolazioni di pazienti e delle fasi e della gravità della malattia.

L’elenco è suddiviso in 3 categorie terapeutiche e continuerà a evolvere con l’emergere di nuove prove scientifiche.

Anticorpi monoclonali antivirali più efficaci nelle prime fasi dell’infezione:

Ronapreve, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab, di Regeneron Pharmaceuticals e Roche;

Xevudy (sotrovimab) di Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline;

Evusheld, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab, di AstraZeneca.

Antivirali orali da utilizzare il più rapidamente possibile dal momento dell’infezione:

Molnupiravir, di Ridgeback Biotherapeutics e MSD;

PF-07321332 di Pfizer;

AT-527 di Atea Pharmaceuticals e Roche.

Immunomodulatori per la cura dei pazienti ricoverati:

Actemra (tocilizumab) di Roche Holding;

Kineret (anakinra) di Swedish Orphan Biovitrum;

Olumiant (baricitinib) di Eli Lilly;

Lenzimulab di Humaningen.

