Ucraina: viaggia nel grembo della sua mamma e nasce in Italia

Si chiama Nina e pesa tre chili e mezzo

Prima bimba ucraina nata in Italia

È nata ieri sera nell’ospedale di Martina Franca, pesa poco più di 3 chilogrammi e nei giorni scorsi ha viaggiato per ore nel grembo della sua mamma, Nastya, a bordo di un autobus dall’Ucraina all’Italia. La donna, in fuga dalla guerra dopo l’invasione del suo paese da parte di Putin, è arrivata a Cisternino con gli altri due figli, una femmina e un maschio, mentre il marito è dovuto rimanere in Ucraina per partecipare alla difesa del territorio. Nel comune in provincia di Brindisi, ormai da due settimane, è attiva una rete di accoglienza e il Sindaco, Lorenzo Perini, ha espresso con questo comunicato la gioia della città per la nascita della bimba: “auguri Nina auguri a Te, alla tua mamma, al tuo papa’ e ai tuoi fratelli. L’Italia, la Puglia e Cisternino proveranno a darvi tutto quanto umanamente possibile per farvi sentire a casa”.