MANIFESTAZIONE PER L’EQUITÀ TRA NORD E SUD, DICHIARAZIONE EMILIANO

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve tener fede agli obiettivi di coesione indicati dall’Unione Europea e individuare con chiarezza gli obiettivi territoriali. Per questo condivido le ragioni di chi mercoledì andrà in piazza a Roma a manifestare per chiedere equità tra Nord e Sud e chiedo ai Presidenti delle regioni del Sud di riprendere il percorso già avviato un anno fa per fare fronte comune insieme ai Sindaci meridionali e difendere insieme lo spirito del Recovery Fund”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla manifestazione in programma domani, alle ore 15, a Roma “Tutti in Piazza Montecitorio per l’equità territoriale tra Nord e Sud”.