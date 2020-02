Ora spero anche di ricevere riscontro all’interrogazione depositata due anni fa, in cui denunciavo la carenza in Puglia delle ambulanze attrezzate per il trasporto dei pazienti bariatrici e chiedevo una ricognizione dei mezzi presenti in ogni Asl”. Lo dichiara il consigliere del M5S Mario Conca.

“Per primo – continua – mi sono fatto promotore della richiesta di avviare un confronto immediato con i dirigenti delle ASL ed i direttori delle centrali operative del 118 per risolvere questa situazione, ma a distanza di anni niente è cambiato.

Nella maggior parte dei casi infatti si usano mezzi senza pianale, gli unici che consentono il trasporto delle barelle toboghe: una soluzione che però non consente il rispetto delle norme di sicurezza, mettendo a rischio l’incolumità del paziente.

Nel corso della legislatura si sarebbero dovuti prendere provvedimenti in merito, dotando le postazioni di mezzi specifici per i pazienti obesi in tutte le aziende sanitarie, non solo in quella di Bari, ma i miei ripetuti solleciti sono stati ignorati. La postazione presentata oggi è un primo passo, ma non basta. Tanto c’è ancora da fare”.