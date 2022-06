TIZIANA DIMATTEO COORDINATRICE REGIONALE FIASO

Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt, è stata eletta all’unanimità coordinatrice regionale Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

“Un onore per me rappresentare la Puglia in una federazione italiana che storicamente e attivamente rappresenta il mondo sanitario italiano. Ringrazio i colleghi della Puglia, tutti attivi in Fiaso, che all’unanimità mi hanno votato per dare voce alle esigenze regionali. Rappresenteremo al meglio le istanze e le proposte condivise dal tavolo di lavoro regionale, sempre impegnato sui temi di maggiore interesse per garantire un miglioramento continuo dei processi e dell’organizzazione. I temi al centro della nostra attenzione sono tanti, dalla gestione post-pandemica alla definizione di una “nuova normalità”, dai fondi PNRR alla riorganizzazione dei servizi di prossimità. Manterremo attivo il confronto sia a livello regionale che nazionale”.

