Tetto al gas spiragli dell’Ue

Per far fronte alla crisi energetica, il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen punta su LePowerEU, il programma varato in primavera per aiutare i paesi membri ad uscire dalla dipendenza del gas russo. Ma RePowerEU, come il Recovery, serve per finanziare riforme e investimenti, mentre i governi hanno bisogno di fondi per interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Per questo il governo italiano auspica che un intervento deciso sui prezzi possa rendere meno necessari i nuovi strumenti di finanziamento comune.