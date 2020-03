Test rapidi, il parere della prof. Chironna

Da domani il test rapido sul Coronavirus potrà essere acquistato in farmacia, ma dalla sanità pubblica arriva l’altolà. Per combattere il Coronavirus è cruciale attenersi esclusivamente e scrupolosamente alle regole dettate dagli organismi competenti. Il test facile non e’ validato dal ministero della sanita’,scrive in un comunicato ufficiale la professoressa maria chironna,responsabile del laboratorio di epidemiologia molecolare dell’universita’ di bari,e quindi,utilizzarlo,e’ del tutto inutile e controproducente.Insieme a ragioni medico-scientifiche che inducono a consigliare di evitare di ricorrere al test rapido,ce ne sono altre di natura pratica che vanno osservate.E la principale e’ che il test sul coronavirus dev’esser fatto solo dai laboratori della rete regionale autorizzati.