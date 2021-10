Il commissario Francesco Paolo Figliuolo chiede alle Regioni di attivarsi “affinché le farmacie possano rispondere in modo esaustivo alle richieste degli utenti”, continuando a garantire “il normale e regolare svolgimento del servizio”. Figliuolo chiede di “porre in essere tutte le azioni necessarie” per fare in modo che si «continuino ad effettuare tamponi antigenici anche oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura”.