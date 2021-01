Test rapidi 19 sedi a disposizione dei medici di famiglia e pediatri

E’quanto si legge nel regolamento approvato dal Comitato aziendale per l’emergenza Covid per la medicina territoriale. Ad oggi, nonostante l’11 gennaio scorso sia stato attivato il sistema informatico, i test rapidi non vengono ancora eseguiti a ormai quasi tre mesi dall’accordo regionale. Secondo l’intesa regionale, i medici di famiglia sono chiamati ad effettuare i tamponi rapidi, nei propri studi o in strutture individuate dalle Asl, ai contatti stretti asintomatici al termine della quarantena di 10 giorni. Complessivamente, in Puglia, sono 350 su circa 3.500 i medici che hanno chiesto di non eseguire i tamponi rapidi per “motivi di salute”.