Covid. Speranza: “Terza dose agli over 40 sarà anticipata al 22 novembre. Sono ore intense e delicate. Insistere su vaccinazioni”

Il Ministro insiste sulle vaccinazioni: “Dobbiamo tenere alta l’attenzione e insistere sulle vaccinazioni, a stamani avevamo l’86,86% delle persone vaccinabili che hanno fatto la prima dose. Ma dobbiamo far crescere ancora questi numeri”. E poi in serata l’annuncio: “La curva del contagio sale nel nostro Paese. È giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d’età 40-59 anni”.

“La curva del contagio sale nel nostro Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all’Italia. Il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. È giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d’età 40-59 anni”, così in serata il ministro della salute Roberto Speranza.

“Sono ore intense e delicate – aveva detto ieri mattina il ministro intervenendo al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione promosso da Coldiretti. – Siamo ancora dentro la sfida del Covid e i numeri che arrivano da Paesi Ue segnalano come ci sia bisogno di tenere molto alto il livello di attenzione. Anche nel nostro paese i numeri sono in salita: dobbiamo tenere alta l’attenzione e insistere sulle vaccinazioni, a stamani avevamo l’86,86% delle persone vaccinabili che hanno fatto la prima dose. Ma dobbiamo far crescere ancora questi numeri”.

Oltre l’84%, ha proseguito Speranza, “ha inoltre completato il ciclo vaccinale. Però questi numeri non sono ancora un punto di arrivo e dobbiamo fare crescere sia le prime dosi sia le terze dosi. Anche per i richiami i numeri sono in crescita, ieri ne sono stati fatti 150mila, ed il richiamo è decisivo perché può consentirci una maggiore protezione”.